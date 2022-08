Festival di Settembre: fai un salto in quellii più celebri del Bel Paese (Di lunedì 22 agosto 2022) Settembre è alle porte così come i vari Festival che si celebrano lungo lo stivale. Scopri con noi quali sono i più noti. Tra poco l’estate terminerà e le temperature cominceranno a scendere, ma non per questo il divertimento deve finire. Infatti nel mese di Settembre molte città italiane organizzano dei Festival, alcuni dei quali L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 22 agosto 2022)è alle porte così come i variche si celebrano lungo lo stivale. Scopri con noi quali sono i più noti. Tra poco l’estate terminerà e le temperature cominceranno a scendere, ma non per questo il divertimento deve finire. Infatti nel mese dimolte città italiane organizzano dei, alcuni dei quali L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

palermo24h : Catania: concerti, teatro, danza e mostre per il Bellini Festival. Dal 23 settembre al 3 novembre - antoni81765 : @caosordinato02 A metà settembre, scendo a San Vito lo Capo per il cus cus festival e come sbarco a Palermo, mi vad… - giovannizambito : Spring Attitude, XI festival internazionale di musica e cultura contemporanea a Cinecittà 16-17 settembre - MarcheMusei : RT @ComuneAncona: Che Festival Adriatico Mediterraneo sarebbe senza i concerti all’alba? Tre gli appuntamenti alla scalinata del Monumento.… - Antodownunder : RT @GREISON_ANATOMY: Racconteró 'la fisica dei cambiamenti climatici', in uno speech tratto da un mio testo inedito scritto lungo il fiume… -