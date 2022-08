Attentato di Mosca | i russi | Caso risolto | una ucraina fuggita in Estonia ha ucciso Dugina

(Di lunedì 22 agosto 2022) L’Fsb punta il dito contro i servizi ucraini per l’omicidio di Darya. A eseguire l’sarebbe stata, secondo quanto hanno stabilito i servizia meno di 48 ore dall’, l’Natalya Vovk, di 43 anni, che sarebbe in seguito riuscita a fuggire in, rende noto l’agenzia russa Tass. “A seguito di misure di ricerca urgenti, il Servizio di sicurezza federale hal’omicidio della giornalista Darya”, ha annunciato l’Fsb. Vovk sarebbe arrivata ina il 23 luglio scorso insieme alla figlia dodicenne Sofia Shaban. Le due hanno partecipato al festival “Tradizione” a cui erano presenti Aleksandr Dugin e la figlia. Aavevano affittato un appartamento nel condominio in cui ...

...40 Fsb, donna ucraina ora in Estonia ha ucciso Dugina 11:25 Dugina: polizia russa, bomba su auto fatta esplodere a distanza 09:22, aperti a negoziati ma "a determinate condizioni" 07:25 Colpita ...A eseguire l'sarebbe stata, secondo quanto hanno stabilito i servizi russi a meno di 48 ... Aavevano affittato un appartamento nel condominio in cui risiedeva Dugina e usato una Toyota ...Darya Dugina, figlia del noto politologo russo Aleksander Dugin, è stata uccisa in un attentato lo scorso 20 agosto mentre viaggiava in autostrada. La sua auto è esplosa alle porte di Mosca. La donna ...Secondo i servizi segreti russi , Daya Dugina sarebbe stata uccisa da una donna ucraina fuggita in Estonia subito dopo l’attentato ...