LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: Bagnaia in vetta su Bastianini e Miller, sesto Quartararo, out Mir (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -25 giri: Bagnaia apre il terzo giro con 149 millesimi su Bastianini, quindi Miller terzo a 251 e Martin a 417! -26 giri: Il quartetto di Ducati davanti sembra pronto alla fuga, mentre Zarco e Marini si mettono alla caccia di Aleix -26 giri: Bastianini non molla e si riporta a 184 millesimi da Bagnaia, Miller in scia assieme a Martin. Vinales si trova a 1.2 dal ducatista, con Quartararo a mezzo secondo che appare in difficoltà -27 giri: Bagnaia spinge subito forte con 331 millesimi su Bastianini poi Miller a 501. Quarto Martin a 808 con un secondo su Vinales e Quartararo. Settimo Aleix -28 giri: attenzione! Joan Mir cade in ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-25 giri:apre il terzo giro con 149 millesimi su, quinditerzo a 251 e Martin a 417! -26 giri: Il quartetto di Ducati davanti sembra pronto alla fuga, mentre Zarco e Marini si mettono alla caccia di Aleix -26 giri:non molla e si riporta a 184 millesimi dain scia assieme a Martin. Vinales si trova a 1.2 dal ducatista, cona mezzo secondo che appare in difficoltà -27 giri:spinge subito forte con 331 millesimi supoia 501. Quarto Martin a 808 con un secondo su Vinales e. Settimo Aleix -28 giri: attenzione! Joan Mir cade in ...

