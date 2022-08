Laura Castelli declina la candidatura all' uninominale a Novara

(Di domenica 21 agosto 2022) La viceministro dell'Economia e delle Finanze,, ex esponente M5s passata a Impegno civico, smentisce il suo inserimento nel collegio del Piemonte 2 al posto di una storica militante del Pd, Milù Allegra....

matteorenzi : Il nuovo Pd candida Laura Castelli, il nostro Pd candidava Pier Carlo Padoan. La differenza è netta. Chi vota il nu… - ricpuglisi : La candidatura di Laura Castelli a Torino produce restituzione di tessere PD - ricpuglisi : A proposito di Laura Castelli candidata a Torino, qui non le andò bene contro il sottoscritto in tribunale - zioedo : RT @matteorenzi: Il nuovo Pd candida Laura Castelli, il nostro Pd candidava Pier Carlo Padoan. La differenza è netta. Chi vota il nuovo Pd… - IaconoConcetta : RT @matteorenzi: Il nuovo Pd candida Laura Castelli, il nostro Pd candidava Pier Carlo Padoan. La differenza è netta. Chi vota il nuovo Pd… -

Così il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, deputata di Impegno Civico. Nel frattempo, una nota della segreteria regionale del Pd a quella nazionale, invitava i vertici romani ...Così la viceministra dell'Economia e delle Finanze, deputata di Impegno Civico . Nella carramba elettorale della vigilia della consegna delle liste, a sorpresa in Piemonte oggi era ...È durata il tempo di una mattinata la vibrante protesta del Pd novarese, che si era ritrovato nel collegio di pertinenza Laura Castelli al posto di una storica dirigente locale. La viceministra ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo, verso elezioni: in FI è lite su Casellati. Pd, La Regina non si candida. LIVE ...