Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali (Di domenica 21 agosto 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, match valido per la seconda giornata di Serie A. Calvio d’inizio alle ore 20 e 45 al Gewiss Stadium. L’Atalanta arriva dalla vittoria all’esordio per 2 a 0. Sul campo della Sampdoria sono state decisive le reti del capitano Toloi e del neoacquisto Lookman. Per la gara di stasera il tecnico Gian Piero Gasperini conferma il classico modulo dei bergamaschi, con alcune variazioni nei titolari. Gioca titolare in avanti Malinovskyi nonostante le voci di mercato che lo riguardano. Il trequartista ucraino è infatti vicino al Marsiglia, in uno scambio con Under. Anche il Milan ha vinto la partita d’esordio. Davanti al loro pubblico, gli uomini di Stefano Pioli hanno superato per 4 a 2 l’Udinese. Per la sfida di stasera rientra in ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 21 agosto 2022) Andiamo a scoprire ledi, match valido per la seconda giornata di Serie A. Calvio d’inizio alle ore 20 e 45 al Gewiss Stadium. L’arriva dalla vittoria all’esordio per 2 a 0. Sul campo della Sampdoria sono state decisive le reti del capitano Toloi e del neoacquisto Lookman. Per la gara di stasera il tecnico Gian Piero Gasperini conferma il classico modulo dei bergamaschi, con alcune variazioni nei titolari. Gioca titolare in avanti Malinovskyi nonostante le voci di mercato che lo riguardano. Il trequartista ucraino è infatti vicino al Marsiglia, in uno scambio con Under. Anche ilha vinto la partita d’esordio. Davanti al loro pubblico, gli uomini di Stefano Pioli hanno superato per 4 a 2 l’Udinese. Per la sfida di stasera rientra in ...

