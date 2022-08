(Di sabato 20 agosto 2022) L’Andrea Visioli, in vacanza a Carisolo, ha segnalato la presenza dellaai Carabinieri: «Fomenta la guerra in corso in Ucraina. Su quei montimorti in guerra i nostri nonni»

Corriere della Sera

di Giovanni Gardani L'Andrea Visioli, in vacanza a Carisolo, ha segnalato la presenza della bandiera ai ... Su quei monti sono morti in guerra i nostri nonni" CARISOLO () - Un ......e vincitore del premio SAT 2022 per la sezione alpinismo consegnato nell'ambito del 70esimo... "Ognuno è giusto che viva la montagna come meglio crede, da, da alpinista, da climber, ... Trento, escursionista trova bandiera russa su Cima Lancia: «Sono pronto a salire nuovamente e a toglierla» CARISOLO (Trento) — Un vessillo russo domina la Val Rendena e, in particolare, Cima Lancia, una delle vette simbolo di quella zona del Trentino. Ad accorgersi della presenza della bandiera della Russi ...Tragedia durante un'escursione sull'Altopiano di Asiago. Un 30enne ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo per un centinaio di metri.