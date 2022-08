“Sei un incapace!”: Marco Liorni, ma che succede? L’errore è andato in diretta nazionale (Di sabato 20 agosto 2022) Durante la diretta di Reazione a Catena, Marco Liorni ha commesso un errore madornale, che non è sfuggito a nessuno. Reazioni durissime Marco Liorni (Raiplay)Per la prima volta nella sua storia, quest’anno Reazione a Catena durerà sei mesi e finirà a fine ottobre, lasciando poi il posto a L’Eredità di Flavio Insinna. Marco Liorni, che lo conduce, è stato quindi premiato: il successo di questo quiz estivo ha portato gli autori a decidere per il suo prolungamento. Nel corso della puntata di giovedì 18 agosto, però, Marco Liorni ha commesso uno scivolone pazzesco, che è costato caro alle concorrenti. L’hanno notato tutti e le reazioni sono state durissime: ecco cos’è successo. Marco Liorni le punisce, ma ... Leggi su specialmag (Di sabato 20 agosto 2022) Durante ladi Reazione a Catena,ha commesso un errore madornale, che non è sfuggito a nessuno. Reazioni durissime(Raiplay)Per la prima volta nella sua storia, quest’anno Reazione a Catena durerà sei mesi e finirà a fine ottobre, lasciando poi il posto a L’Eredità di Flavio Insinna., che lo conduce, è stato quindi premiato: il successo di questo quiz estivo ha portato gli autori a decidere per il suo prolungamento. Nel corso della puntata di giovedì 18 agosto, però,ha commesso uno scivolone pazzesco, che è costato caro alle concorrenti. L’hanno notato tutti e le reazioni sono state durissime: ecco cos’è successo.le punisce, ma ...

edikampo : @AlexBazzaro Ma sei in grado di fare qualche proposta per cercare di convincere chi ti ritiene un incapace? - Korkar10 : @GiuseppeConteIT @EnricoLetta Sei stato solo un incapace genuflesso a Salvini e ai grillini messo a fare il presid… - Gianfra33984664 : @LDistratta @StufoRobot Sei bugiarda o incapace di intendere, scegli!?? - Cristoferbaldet : RT @AngeloCristofa3: C'è baruffe a SINISTRA ! - mizzimore : @MadameA02 Tu la pensi così perché sei una persona per bene e hai, in fondo, ancora fiducia nel prossimo ma non and… -