Roma, incidente sull'Aurelia: tre auto coinvolte, sei feriti trasportati in codice rosso al Pronto soccorso (Di sabato 20 agosto 2022) Ancora un incidente nella notte sull' Aurelia , in provincia di Roma , con tre auto coinvolte, e sei persone ferite sono state trasportate in codice rosso al Pronto soccorso. incidente frontale all'... Leggi su leggo (Di sabato 20 agosto 2022) Ancora unnella notte, in provincia di, con tre, e sei persone ferite sono state trasportate inalfrontale all'...

borghi_claudio : Caos all'aeroporto di Genova. Voli dirottati su altri aeroporti per maltempo e un incidente sul Genova Roma che ha… - bettadigiulio : RT @LuceverdeRoma: ?#Roma #incidente - Via dello Scalo di San Lorenzo ??????Rallentamenti altezza Largo Edoardo Talamo > Tangenziale Est #L… - LuceverdeRoma : ?#Roma #incidente - Via dello Scalo di San Lorenzo ??????Rallentamenti altezza Largo Edoardo Talamo > Tangenziale Est #Luceverde #Lazio - astralmobilita : ??? #Roma #tram3L #tram19 linee #tram 3L e 19 interrotte causa #incidente tra veicoli privati in Viale Dello Scalo… - InfoAtac : #info #atac - Linee tram 3L e 19 interrotte e sostituite da bus tratta Porta Maggiore<->Valle Giulia/Risorgimento (… -