Nuovo scandalo calcioscommesse: indagine sull’espulsione di Leyendeker, l’intervento killer su Zeballos | VIDEO (Di sabato 20 agosto 2022) Un Nuovo scandalo ha sconvolto il mondo del calcio. Un caso si è registrato in Argentina, la giustizia si muove per fare luce su una sotuazione che ha scatenato tantissime reazioni. Il sospetto è quello di calcioscommesse. Si indaga sulla partita tra Agropecuario e Boca Juniors negli ottavi di finale della Copa Argentina. Durante l’incontro è stato espulso Milton Leyendeker per il fallo killer su Exequiel Zeballos. Dopo la denuncia dei media è stata aperta un’indagine per un presunto legame con il calcioscommesse. La denuncia è stata avanzata durante un programma televisivo, si sarebbe scommesso sull’espulsione entro i primi 10 minuti di gioco. L’episodio in questione si è verificato all’8?. Il presidente dell’Agropecuario, Bernando ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 agosto 2022) Unha sconvolto il mondo del calcio. Un caso si è registrato in Argentina, la giustizia si muove per fare luce su una sotuazione che ha scatenato tantissime reazioni. Il sospetto è quello di. Si indaga sulla partita tra Agropecuario e Boca Juniors negli ottavi di finale della Copa Argentina. Durante l’incontro è stato espulso Miltonper il fallosu Exequiel. Dopo la denuncia dei media è stata aperta un’per un presunto legame con il. La denuncia è stata avanzata durante un programma televisivo, si sarebbe scommessoentro i primi 10 minuti di gioco. L’episodio in questione si è verificato all’8?. Il presidente dell’Agropecuario, Bernando ...

leftsnoopy : RT @leftsnoopy: Buongiorno a tutti. Ma il nuovo scandalo adesso sarebbe #Sanna_Marin che balla con un uomo? Sul serio? Azz... sono più grav… - leftsnoopy : Buongiorno a tutti. Ma il nuovo scandalo adesso sarebbe #Sanna_Marin che balla con un uomo? Sul serio? Azz... sono… - ArteficeL : RT @Nonha_stata: È scandalo per un nuovo video dove #SannaMarin balla con un uomo, perché notoriamente in Finlandia ballano con i lupi. - DanyEffe83 : RT @erny110393: La Marin balla intimamente con 3 uomini?? Un nuovo video dello “scandalo del partito”del PM Sanna Marin è apparso oggi. Se… - BenitoAtos : RT @Nonha_stata: È scandalo per un nuovo video dove #SannaMarin balla con un uomo, perché notoriamente in Finlandia ballano con i lupi. -