Bimba di un anno accusa un grave malore | volo salvavita per portarla d' urgenza al Bambino Gesù

ItalianAirForce : Ieri sera un C-130J dell’#AeronauticaMilitare ha effettuato un #TrasportoSanitarioUrgente da Lamezia Terme a Ciampi… - Anna38627444 : RT @ItalianAirForce: Ieri sera un C-130J dell’#AeronauticaMilitare ha effettuato un #TrasportoSanitarioUrgente da Lamezia Terme a Ciampino.… - CN24_tv : Bimba di un anno in insufficienza respiratoria, volo salvavita da Lamezia a Roma ???? QUI ? - romatoday : Bimba di un anno accusa grave malore, volo salvavita per portarla d'urgenza al Bambino Gesù - luca_anastasi : RT @ItalianAirForce: Ieri sera un C-130J dell’#AeronauticaMilitare ha effettuato un #TrasportoSanitarioUrgente da Lamezia Terme a Ciampino.… -

Un volo salva vita da Lamezia Terme a Roma è stato effettuato nella notte scorsa per trasportare d'urgenza unadi appena un, colpita da insufficienza respiratoria , dalla città della Piana a Ciampino , per poi essere trasferita all'Ospedale pediatrico " Bambino Gesù " della Capitale. Il volo, come ...Si è concluso nella notte il trasporto sanitario d'urgenza di unadi appena unda Lamezia Terme a Ciampino, effettuato con un velivolo C - 130J dell'Aeronautica Militare. Come riferisce una nota, la piccola paziente necessitava di essere trasferita d'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...La recensione di Palma - Un amore di cane: tratto dall'incredibile storia vera di un pastore femmina abbandonato in aeroporto, il commovente film russo è ora disponibile su Sky e su Now. Preparate i f ...