Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Salvini | “Medvedev? Problemi italiani non sono tweet russo”

"I Problemi degli italiani non sono i tweet di un russo, voteranno gli italiani, non i russi, i cinesi, gli eschimesi, in base a quelli che sono i loro valori e i loro interessi, non mi interessa fare polemiche con il resto del mondo". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal Tg4 sulle parole dell'ex presidente russo Dmytri Medvedev che ha invitato gli europei a "punire" alle urne "i governi e la loro stupidità". Il leder leghista torna poi ad attaccare il virologo Andrea Crisanti candidato per il Partito Democratico. "Il Pd ha scelto di candidare un cosiddetto scienziato che mi ha dato dell'assassino che si commenta da solo. I governatori e i sindaci della Lega, soprattutto quelli della ...

