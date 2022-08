iPhone 14, in arrivo dal 7 settembre il nuovo costosissimo smartphone: prezzo e caratteristiche (Di giovedì 18 agosto 2022) Bisogna solo pazientare un po’, aspettare qualche settimana, ma si può dire che l’attesa è quasi finita. Sì, perché il 7 settembre Apple mostrerà ufficialmente il nuovo iPhone 14, mentre l’arrivo sugli scaffali per la vendita è previsto il 16 dello stesso mese. Ad annunciarlo l’agenzia di stampa Bloomberg, che con questa notizia ha sicuramente accontentato tutti i fan dell’azienda e i curiosi, che da tempo, ormai, non aspettando altro. Come sarà il nuovo iPhone 14? Ancora nessuna ufficialità, ma stando alle prime indiscrezioni il nuovo smartphone sarà molto simile al modello precedente e non dovrebbe esserci una versione mini da 5,4 pollici. L’azienda, però, potrebbe aggiungere un altro modello con lo schermo da 6.7 pollici. iPhone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022) Bisogna solo pazientare un po’, aspettare qualche settimana, ma si può dire che l’attesa è quasi finita. Sì, perché il 7Apple mostrerà ufficialmente il14, mentre l’sugli scaffali per la vendita è previsto il 16 dello stesso mese. Ad annunciarlo l’agenzia di stampa Bloomberg, che con questa notizia ha sicuramente accontentato tutti i fan dell’azienda e i curiosi, che da tempo, ormai, non aspettando altro. Come sarà il14? Ancora nessuna ufficialità, ma stando alle prime indiscrezioni ilsarà molto simile al modello precedente e non dovrebbe esserci una versione mini da 5,4 pollici. L’azienda, però, potrebbe aggiungere un altro modello con lo schermo da 6.7 pollici....

