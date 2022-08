Florida: una sedicenne è immatura per abortire, ma non per essere madre (Di giovedì 18 agosto 2022) Una Corte d'appello della Florida nega la possibilità di abortire a una sedicenne che non ha più i genitori. La ragazza ha scritto al giudice spiegando di non potersi occupare di un figlio perché ancora studentessa e senza l'aiuto del padre del bambino Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 agosto 2022) Una Corte d'appello dellanega la possibilità dia unache non ha più i genitori. La ragazza ha scritto al giudice spiegando di non potersi occupare di un figlio perché ancora studentessa e senza l'aiuto del padre del bambino

