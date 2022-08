Atalanta-Malinovskyi ai titoli di coda | si valuta scambio con Under dell’OM

Leggi su open.online

(Di giovedì 18 agosto 2022) Unoche avrebbe del clamoroso, ma a cuie Marsiglia stanno pensando seriamente. Perché le esigenze di calciomercato dei nerazzurri esembrano convergere e, per questo, le due dirigenze sono in contatto per capire se esistono i presupposti per portare a termine l’operazione che vedrebbe coinvolti Ruslan Malinovskyi e Cengiz. Arrivare alla fumata bianca non è scontato, ma attualmente siache Marsiglia stanno cercando di arrivare ad un accordo e raggiungere un lieto fine il prima possibile. Addio imminente ANSA Ruslan Malinovskyi con la maglia della nazionale ucraina Che la storia tra l’e Malinovskyi sia arrivata al capolinea appare come una certezza. A certificarlo è la moglie del giocatore, Roksana Malinovskyi, che tramite ...