Sky – Raspadori al Napoli, si può chiudere in qualsiasi momento (Di martedì 16 agosto 2022) Giacomo Raspadori è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli, secondo Sky la trattativa è in chiusura. È un momento davvero cruciale per il calciomercato del Napoli, con Cristiano Giuntoli che ha praticamente trovato l’accordo per portare in azzurro Tanguy Ndombele. Dall’Inghilterra confermato quanto detto da Sky nella serata di ieri, ovvero che l’affare è praticamente chiuso. Raspadori-Napoli: le novità di oggi Ma il Napoli accelera anche sul altri fronti di mercato. Bisogna cedere Fabian Ruiz, così come va trovata una sistemazione per Meret, anche se per liberare il portiere italiano bisognerà prima blindare l’accordo per Navas del Psg. Ma un’altra trattativa caldissima è quella tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. Secondo ... Leggi su napolipiu (Di martedì 16 agosto 2022) Giacomoè sempre più vicino a vestire la maglia del, secondo Sky la trattativa è in chiusura. È undavvero cruciale per il calciomercato del, con Cristiano Giuntoli che ha praticamente trovato l’accordo per portare in azzurro Tanguy Ndombele. Dall’Inghilterra confermato quanto detto da Sky nella serata di ieri, ovvero che l’affare è praticamente chiuso.: le novità di oggi Ma ilaccelera anche sul altri fronti di mercato. Bisogna cedere Fabian Ruiz, così come va trovata una sistemazione per Meret, anche se per liberare il portiere italiano bisognerà prima blindare l’accordo per Navas del Psg. Ma un’altra trattativa caldissima è quella trae Sassuolo per. Secondo ...

