Orietta Berti canta e accade l' impensabile | il drone precipita e

(Di martedì 16 agosto 2022) Tragedia sfiorata durante il concerto diad Agrigento, in Sicilia. Unutilizzato per effettuare foto dall'alto e riprese aeree, utilizzato da un fotografo che stava immortalando lo spettacolo musicale di Ferragosto, in piazzale Giglia, dove si stava esibendo lante, èto sul pubblico colpendo una spettatrice che era seduta su una panchina. La donna è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per medicazioni e accertamenti. L'incidente è avvenuto domenica sera, 14 agosto. Le condizioni della donna non sarebbero gravi., quest'anno, per la prima volta, sarà opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. In una lunga intervista al settimanale Nuovo lante ha detto: ...