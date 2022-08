Fiumicino, al via la prima edizione della Festa della Musica: ecco il programma (Di martedì 16 agosto 2022) Assaporare il pescato locale, quello freschissimo della flotta peschereccia di Fiumicino, cucinato dalle sapienti mani di due chef, mentre si ascolta ottima Musica. Festa della Musica: al via la prima edizione È l’obiettivo della prima edizione della ‘Festa della Musica’, evento, dal 19 al 21 agosto, che conta di diventare un ‘must’ degli appuntamenti della lunga estate laziale. Organizzata da ‘Il Faro all’Orizzonte’ la kermesse abbinerà ottimo cibo a spettacoli di livello. Location spaziosa e con possibilità di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Assaporare il pescato locale, quello freschissimoflotta peschereccia di, cucinato dalle sapienti mani di due chef, mentre si ascolta ottima: al via laÈ l’obiettivo’, evento, dal 19 al 21 agosto, che conta di diventare un ‘must’ degli appuntamentilunga estate laziale. Organizzata da ‘Il Faro all’Orizzonte’ la kermesse abbinerà ottimo cibo a spettacoli di livello. Location spaziosa e con possibilità di ...

CorriereCitta : Fiumicino, al via la prima edizione della Festa della Musica: ecco il programma - BachIsArthur : @Marco6137929249 No dai, vieni tu. Sto a Fiumicino. Via delle nasse 7. Attento al cane. - ilfaroonline : Fiumicino, invertito il senso di marcia su via Foce Micina - zazoomblog : Fiumicino riapre la viabilità di fronte alla sede comunale di via Portuense - #Fiumicino #riapre #viabilità… - ilfaroonline : Fiumicino, riapre la viabilità di fronte alla sede comunale di via Portuense -