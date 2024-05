In Europa si parla italiano | in due anni cinque finali su sei - davanti a tutti nel ranking stagionale

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’Italia è il miglior campionato europeo 2023/2024. No, non è uno scherzo, ma è esattamente quello che dice ilUefa. L’Italia ha infatti chiuso al primo posto ilper Nazioni di questa stagione, ormai irraggiungibile anche per la Germania: Italia e, appunto Germania, hanno infatti conquistato il posto aggiuntivo per la prossima Champions League e porterannosquadre nella massima competizione europea. ILUEFA 2023/2024 ITALIA 20.714 GERMANIA 19.357 INGHILTERRA 17.375 FRANCIA 16.250 SPAGNA 15.812 BELGIO 14.400 REP.CECA 13.5000 TURCHIA 11.500 PORTOGALLO 11.000 GRECIA 11.000SU SEI, NESSUNO COME L’ITALIA Negli ultimi duel’Italia è praticamente arrivata in fondo in tutte le competizioni. Lo scorso anno c’era un’italiana ...

Il Napoli è destinato a scendere nel ranking se non giocherà in Europa. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il Napoli conserva inalterato suo ranking Uefa (è al 15esimo posto al pari della Juventus) ma è destinato a scendere se l’anno prossimo ...

La stagione è entrata nella fase decisiva ed è alta l’attesa anche per le sfide dei quarti di finale di Champions League. Sarà l’ultima edizione con il vecchio format in attesa delle novità previste dalla prossima stagione. Oltre ad una formula ...

Nove squadre nelle coppe e sei in Champions: la Serie A sogna il colpaccio - Nove squadre nelle coppe e sei in Champions: la Serie A sogna il colpaccio - La Serie A è il campionato che nel ranking europeo 2023/24 ha guadagnato più punti, garantendosi un posto extra nella prossima Champions League. Non solo, la grande stagione europea ha consentito all’ ...

Serie A, la coppa ti fa bella: sei italiane in Champions nel 2024/25 se l’Atalanta… - Serie A, la coppa ti fa bella: sei italiane in Champions nel 2024/25 se l’Atalanta… - Tutto dipenderà dalla finalissima di europa League, che vedrà protagonista l’Atalanta contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, formazione ancora imbattuta in stagione e in grado di evitare la sconfi ...

Globe Soccer European Awards: data, location e calciatori candidati - Globe Soccer European Awards: data, location e calciatori candidati - E nello scenario europeo l’Italia ha un posto di rilievo, non solo per la storia e i titoli conquistati, ma per la realtà attuale che certifica una posizione nel ranking europeo di primissimo livello, ...