San Marino minaccia di non partecipare più a Eurovision dopo l’ennesima esclusione

(Di venerdì 10 maggio 2024) La Serenissima Repubblica di Sannon è più così tanto serena dato che,dall’Song Contest, hato di nonpiù tanto è la frustrazione. In quindici edizioni a cui Sanha partecipato, ha conquistato la finale solo in tre occasioni. Ovvero: nel 2014 con Maybe (Forse) di Valentina Monetta, nel 2019 con Say Na Na Na di Serhat e nel 2021 con Adrenalina di Senhit e Flo Rida. Purtroppo però, neanche un hitmaker mondiale del calibro di Flo Rida ha permesso al piccolo Stato di raggiungere i piani alti della classifica. L’anno successivo i sammarinesi hanno così fondato il contest Una Voce Per Sanda cui sono stati estratti i vincitori designati a rappresentare il ...

San Marino in polemica per l’ennesima esclusione dalla finale dell’Eurovision: «Potremmo non partecipare più» - San marino in polemica per l’ennesima esclusione dalla finale dell’Eurovision: «Potremmo non partecipare più» - San marino di nuovo fuori dalla finale dell’Eurovision Song Contest. In gara nella seconda semifinale di ieri, non ce l’hanno fatta gli spagnoli Megara, selezionati a Una Voce per San marino a discapi ...