(Di venerdì 10 maggio 2024)(Pisa), 10 maggio 2024 - Sabato 11 Maggio dalle 9 alle 12 alla sala consiliare deldi, si terrà l’deleducativo “Unper il”. Le classi 1A indirizzo turismo e 2A indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing dell’IIS Galilei Pacinotti di Pisa presenteranno gli esiti e gli elaborati del percorso di apprendimento e servizio solidale svolto in collaborazione con le Associazioni “Legambiente Pisa” e “UnPer”. Durante l’anno scolastico gli studenti e le studentesse hanno affrontato i temi della tutela ambientale e della gestione dei conflitti, analizzando una situazione concreta, che coinvolge il nostro territorio, in particolare a Marina di ...

Un ponte per il fratino. Evento conclusivo del Progetto al Comune di Vecchiano - Un ponte per il fratino. Evento conclusivo del Progetto al Comune di Vecchiano - Vecchiano (Pisa), 10 maggio 2024 - Sabato 11 Maggio dalle 9 alle 12 alla sala consiliare del Comune di Vecchiano, si terrà l’evento conclusivo del progetto educativo “Un ponte per il fratino”. Le clas ...

Terranuova, riapre il Ponte sull’Arno. La viabilità ripristinata nel pomeriggio con il doppio senso - Terranuova, riapre il ponte sull’Arno. La viabilità ripristinata nel pomeriggio con il doppio senso - Da questa mattina sono partiti i lavori conclusivi dell’appalto regionale sul ponte dell’Arno, tra Montevarchi e Terranuova. Si tratta di interventi di asfaltatura. Nella mattina la viabilità ha ripre ...

Alla Fenice evento conclusivo della quinta edizione del concorso “Uno scatto da lettori” - Alla Fenice evento conclusivo della quinta edizione del concorso “Uno scatto da lettori” - Il concorso Uno scatto da Lettori, ideato dalle prof.sse Alessandra Ceccarelli e Cristina Esposto, ha il grande merito di fare lettura come un atto creativo, come “un ponte che si costruisce insieme, ...