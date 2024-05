MotoGP - Jorge Martin svetta davanti a Bagnaia nelle pre-qualifiche a Le Mans Marc Marquez e Bastianini in Q1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ora convulsa a Le(Francia), sede del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di. Lì dove in minima parte la 24 Ore regala storia,ha suonato la campana e si è preso il miglior tempo delle pre-della classe regina con il crono di 1:30.388. Aarlo stretto, come il Franco Baresi dei bei tempi, è stato Francesco(+0.145). Un venerdì meno problematico del solito per Pecco, che ha trovato buone sensazioni in pista e il suo riscontro fa ben sperare. I principali contendenti per il titolo hanno impressionato per la costanza di rendimento. In terza piazza non sorprende più il rookie Pedro Acosta, che ha fatto andare alla grande la sua GasGas, fermandosi a 0.187 dalla vetta. A completare il roster dei qualificati per la Q2 sono ...