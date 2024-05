(Di venerdì 10 maggio 2024) Nel terzo set diè accaduto di tutto. Il russo dopo un warning ha litigato con l'arbitro e ha preteso di parlare con il supervisor. L'americano non ha gradito e dopo il successo ha esultato imitando il gesto fatto in precedenza da

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:22 Più comodo il secondo set per Vika Azarenka, che supera Katie Boulter con il punteggio di 7-5 6-1. Tra poco meno di 20 minuti entreranno in campo Sorana Cirstea e Danielle Collins, match al termine ...

Shelton e Kotov iniziano una faida in campo a Roma: il pubblico italiano decide da che parte stare - shelton e Kotov iniziano una faida in campo a Roma: il pubblico italiano decide da che parte stare - Nel terzo set di shelton-Kotov è accaduto di tutto. Il russo dopo un warning ha litigato con l'arbitro e ha preteso di parlare con il supervisor ...

Bublik e Shelton fanno impazzire il pubblico a Roma, spunta un colpo mai visto: “Dategli un nome” - Bublik e shelton fanno impazzire il pubblico a Roma, spunta un colpo mai visto: “Dategli un nome” - Bublik e shelton agli Internazionali d’Italia hanno giocato in doppio battendo Tiafoe e Auger-Aliassime. La strana coppia ha concesso spettacolo. dopo la pioggia, è tornato il sole e lo spettacolo su ...

RECAP! Tennis, Madrid Masters 1000 day 6: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - RECAP! Tennis, Madrid Masters 1000 day 6: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - TENNIS - Live blog Madrid Masters 1000, sesta giornata. Tutto quello che c'è da sapere per rimanere aggiornati sul quarto Masters 1000 della stagione, il second ...