Toti non risponde al giudice - nessuna dichiarazione spontanea

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il presidente della Regione Liguria Giovanniarrestato (ai domiciliari) con l'accusa di corruzione non ha aperto bocca davanti al gip Paola Faggioni che lo convocato al Palazzo di giustizia di Genova per l'interrogatorio di garanzia fissato per le 14. Il governatore ha fatto scena muta e non...