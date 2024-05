Da Neverkusen alla squadra dei record | viaggio nella stagione dell' imbattibile Bayer

Una rimonta proibitiva e l’Europa da onorare: Roma senza turn over a Leverkusen - Una rimonta proibitiva e l’Europa da onorare: Roma senza turn over a Leverkusen - E un po’ perché il Leverkusen, che in quegli anni si guadagnò tra sfortuna e sconfitte il soprannome di ‘neverkusen’, oggi è un picchiatore ... la 48esima partita senza sconfitte in questa stagione, ...

LIVE Bayer Leverkusen-Roma, Europa League 2024 in DIRETTA: serve una rimonta epica per ribaltare lo 0-2 - LIVE Bayer Leverkusen-Roma, Europa League 2024 in DIRETTA: serve una rimonta epica per ribaltare lo 0-2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Bayer Leverkusen-Roma, match valevole ...

Pagina 2 | Gli allenatori meglio vestiti: nella Top 10 due che ambiscono alla Juve... - Pagina 2 | Gli allenatori meglio vestiti: nella Top 10 due che ambiscono alla Juve... - La rivista francese So Foot ha stilato una singolare classifica dei dieci allenatori meglio vestiti in Europa in questa stagione calcistica. La prima cosa che salta all'occhio è che nella lista c'è ...