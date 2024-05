Perché le elezioni europee saranno banco di prova per il Green Deal

Elezioni Europee : dibattito politico al Pd di Qualiano con due candidati nella circoscrizione Sud Lucia Annunziata e Sandro Ruotolo Al via la campagna elettorale per le imminenti Elezioni Europee per cui si voterà l’8 e 9 giugno prossimi. Il ...

Si vota sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 per le elezioni europee 2024 e per le elezioni amministrative in 3700 comuni. Sarà possibile effettuare viaggi andata e ritorno in treno e in aereo: offerte fino al 70% ...