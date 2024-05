Ucraina - la nuova offensiva della Russia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Attacco a Kharkiv, nel nord-est del Paese. Mosca sta concentrando le forze in quest'area con l'obiettivo di creare una zona cuscinetto, ma le truppe di Kyiv erano preparate all'attacco

(Adnkronos) – La Russia attacca e apre una nuova fase nella guerra in Ucraina . Le forze di Mosca lanciato un' offensiva di terra per sfondare il confine nella regione Ucraina di Kharkiv , hanno denunciato fonti ucraine. Il ministero della Difesa a ...

(Adnkronos) – La Russia attacca e apre una nuova fase nella guerra in Ucraina . Le forze di Mosca lanciato un' offensiva di terra per sfondare il confine nella regione Ucraina di Kharkiv , hanno denunciato fonti ucraine. Il ministero della Difesa a ...

Le forze armate della Russia hanno lanciato un attacco di terra corazzato nella regione nord-orientale di Kharkiv in Ucraina all'alba di venerdì 10 maggio avanzando oltre il confine nella zona del villaggio di Vovchansk. Secondo gli esperti ...

Zelensky: Ucraina pronta ad affrontare assalto russo a Kharkiv - Zelensky: ucraina pronta ad affrontare assalto russo a Kharkiv - Mosca potrebbe inviare altre truppe per sostenere sua avanzata Milano, 10 mag. (askanews) - Le forze ucraine sono pronte ad affrontare un nuovo assalto di terra russo al confine della ...

Tutte le estreme destre d’Europa - Tutte le estreme destre d’Europa - Se ne parla spesso come di un blocco unico, anche per i sondaggi favorevoli un po' ovunque, ma le cose sono più complicate di così: tra partiti ci sono differenze anche significative e qualche antipat ...

Gurra Ucraina, Russia attacca Kharkiv: Kiev manda rinforzi ed evacua i civili: bombardamenti da 10 ore. Zelensky: «Per ora i russi respinti» - Gurra ucraina, Russia attacca Kharkiv: Kiev manda rinforzi ed evacua i civili: bombardamenti da 10 ore. Zelensky: «Per ora i russi respinti» - Guerra in ucraina, le notizie in diretta di oggi 10 maggio. Putin, un solo carro armato (il piccolo T-34) per la parata sulla Piazza Rossa: tutte le risorse al fronte ...