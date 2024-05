Valle Telesina - Legambiente | Stop ai tagli indiscriminati al bosco di Monte Pugliano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: 6 minutiGiovedì mattina 9 maggio abbiamo osservato da lontano, senza aver potuto partecipare, il sopralluogo avvenuto dalle ore 10.30 alle 11.30 circa, nel cantiere di lavoro delo dei pini e cipressi, sul versante della collina dia Telese Terme. Con la richiesta di intervento per ilo ed esdi latifoglie a, in variazione all’autorizzazione della Regione Campania, inviata in data 6 maggio al Comandante Nucleo Carabinieri Forestale Telese Terme Maresciallo Marino Sasso, e per conoscenza al Comandante Carabinieri Forestale Campania Gen. B. Dott. Ciro Luongo, abbiamo denunciato comegli abusi realizzati dalla ditta Sannio ...