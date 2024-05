Borsa | Europa prosegue positiva dopo Wall Street - Milano +1,15%

(Di venerdì 10 maggio 2024) Proseguono in rialzo i principali indici dieuropei, a partire da(+1,15%),l'avvio in cauto rialzo degli scambi Usa. Rimbalza Madrid (+0,7%), unica in calo nella vigilia. Identico il rialzo di Londra, seguita da Francoforte e Parigi, in crescita entrambe dello 0,5%. Sale a 133,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 130,9 dell'apertura, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,1 punti al 3,83% e quello tedesco di 1,3 punti al 2,5%. Stabile il dollaro a 0,92 euro e 0,79 sterline, contrastati invece il greggio (+0,69% a 79,81 dollari al barile) e il gas naturale (-1,55% a 30,39 euro al MWh). Acquisti sui produttori di semiconduttori Infeneon (+2,43%) e Be (+2,37%), invariata invece Stm. Bene il comparto industriale con Alstom (+4,61%), Leonardo ( +3,8%), che ha ceduto la divisione ...

avvio in rialzo per le Borse europee. Parigi sale dello 0,55% con il Cac 40 a 8.232 punti. Francoforte è invariata con il Dax a 18.686 punti. Londra guadagna lo 0,37% con il Ftse 100 a 8.412 punti.

