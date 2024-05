LE 14 AZZURRE CONVOCATE PER LA VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE

Volley A1 femminile, Bonifacio torna in nazionale e va subito a bersaglio - Volley A1 femminile, Bonifacio torna in nazionale e va subito a bersaglio - La centrale, fresca di rinnovo con la Igor Novara, viene schierata titolare da Velasco nell'amichevole bis contro la Svezia (risultato finale 3-0) e si mette in mostra con 10 punti. La VNL ora è alle ...

Pallavolo Azzurrine – Primo raduno della stagione 2024 per la Nazionale Under 22 femminile. Le convocate di Marco Mencarelli - Pallavolo Azzurrine – Primo raduno della stagione 2024 per la Nazionale Under 22 femminile. Le convocate di Marco Mencarelli - Su segnalazione del DT delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli, sono state convocate 16 atlete per il primo raduno della stagione 2024 della Nazionale Under 22 femminile. Le azzurrine si r ...

VOLLEY NAPOLI - Festa della Pallavolo a Pianura nella Parrocchia San Lorenzo - VOLLEY NAPOLI - Festa della Pallavolo a Pianura nella Parrocchia San Lorenzo - Una giornata di festa, di sport, di condivisione all’insegna della pallavolo nel cuore del quartiere di Pianura. Il Volley Napoli ha dato il via all’organizzazione della Festa della Pallavolo, presso ...