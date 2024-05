Ferlaino | Napoli - lo Scudetto avremmo potuto vincerlo prima dell’87 se…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 10 maggio 2024): ”Dopo due anni da Presidente delgiocammo una partita a Milano contro l’Inter, il primo tempo finì 1 a 0, poi i giocatori dell’Inter andarono a reclamare dall’arbitro tra il primo e il secondo tempo. Da lì mettevo un dirigente o mi mettevo io davanti la porta degli arbitri per non farli parlare con nessuno (ride ndr.). Alla fine quell’arbitro diede un rigore all’Inter e assegnò loro un gol in fuorigioco e perdemmo altrimenti lolovintoCorrado, ex presidente del, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss. Queste le sue parole:sul 10 maggio 1987 “10 maggio ’87? Fu una grande giornata, sono ancora emozionato ...