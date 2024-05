Stati generali della natalità - scontri al corteo transfemminista tra collettivi e polizia

“Il rilancio della natalità è cruciale per il futuro della nostra società e richiede un approccio inclusivo e rispettoso. Il Dialogo costruttivo resta lo strumento principale per affrontare le sfide legate alla natalità e alla tutela della dignità ...

Nella mattinata del 10 maggio circa circa 500 Studenti sono partiti in corteo da piazzale degli Eroi a Roma dietro ad uno striscione viola contro gli Stati Generali della Natalità e "per un'altra educazione". La manifestazione ha avuto alcuni ...

Cosa serve per invertire la tendenza della deNatalità? A svelare la "ricetta" ci pensa Papa Francesco. "Serve coraggio. Mi rivolgo particolarmente ai giovani. So che per molti di voi il futuro può apparire inquietante, e che tra deNatalità, ...