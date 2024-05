MotoGP - GP di Francia | Martin davanti a Bagnaia anche nelle practice

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il leader del mondiale Jorge(Prima Pramac Racing) è stato il migliore della griglianelladidel Gran Premio di, in corso sul tracciato di Le Mans. Il pilota spagnolo ha chiuso con il tempo di 1’30?388, precedendo Pecco, in sella alla Ducati ufficiale, a 0?145, e Pedro Acosta (GASGAS Tech3) a 0?187. Quarto tempo per per Maverick Vinales su Aprilia (+0?269), quinto Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team, +0?295). Nell’ordine, chiudono la top ten Jack Miller, Aleix Espargaro, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo. Fuori dal Q2 diretto, tra gli altri, Enea Bastianini, caduto nel finale di sessione, Marc e Alex Marquez. SportFace.