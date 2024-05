Stupri a Caivano - chiesti 12 e oltre 11 anni per i 2 maggiorenni

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura di Napoli Nord ha chiesto 12e 11e 4 mesi di reclusione per i dueritenuti coinvolti nelle violenze sessuali ai ddelle due cuginette di 12 e 10di. La richiesta è stata avanzata oggi dal pubblico ministero, Giuseppe Vitolo, al termine della requisitoria durante la quale è stata ricostruita l’intera vicenda, evidenziando anche l’aspetto umano e sociale di quanto accaduto nel comune dell’hinterland a nord di Napoli dove, ha sottolineato il magistrato, si è registrata l’assenza dello Stato. Il pm, dopo avere analizzato ogni singola prova acquista, è passato alla riqualificazione giuridica dei fatti, confermando principalmente la violenza di gruppo con tutte le aggravanti contestate. Per il sostituto ...

Dopo il giudizio immediato deciso a febbraio per gli imputati, è già tempo di ri chieste di pena per alcuni dei giovani coinvolti nel caso delle due cuginette stuprate a Caivano (Napoli), vittime di abusi e ricatti nell’estate del 2023. La Procura ...

La Procura di Napoli Nord ha invocato 12 e 11 anni di carcere per il 18enne e il 19enne imputati per le violenze sessuali sulle due ragazzine; a processo anche 7 minorenni.Continua a leggere

STUPRO SULLE DUE CUGINETTE - Chiesti 12 anni e quasi 11 anni e mezzo per i due orchi - STUPRO SULLE DUE CUGINETTE - Chiesti 12 anni e quasi 11 anni e mezzo per i due orchi - 16:23:30 La Procura di Napoli Nord ha chiesto 12 anni e 11 anni e 4 mesi di reclusione per i due maggiorenni ritenuti coinvolti nelle violenze sessuali ai danni delle due cuginette di 12 e 10 anni di ...

Stupro cuginette: chiesti fino a 12 anni per gli autori delle violenze - Stupro cuginette: chiesti fino a 12 anni per gli autori delle violenze - La Procura di Napoli Nord ha chiesto 12 anni e 11 anni e 4 mesi di reclusione per i due maggiorenni accusati di essere coinvolti nelle violenze sessuali ai danni delle due cuginette di 12 e 10 anni di ...

Caivano, chiesti 12 e 11 anni di carcere per i due maggiorenni accusati dello stupro - caivano, chiesti 12 e 11 anni di carcere per i due maggiorenni accusati dello stupro - Il caso delle minorenni abusate. La requisitoria del sostituto procuratore di Napoli Nord. Prossima udienza il 7 giugno ...