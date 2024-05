L’Isola dei Famosi - produzione costretta ad intervenire | pesante punizione per i concorrenti

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 10 maggio 2024) Da meno di un’ora è uscito l’ultimo Daytime dedei2024 e tra i momenti più ‘clou’ di sicuro c’è stata la severadi gruppo che gli autori hanno organizzato per l’intero cast di. È stata colpa di due naufraghe che non hanno saputo tenere a freno la lingua. Le conseguenze da incubo. Mentre Pier Silvio Berlusconi ,e la squadra dedei2024, cercano di non fare cadere a picco una edizione che in realtà si era rivelata un grande flop già dall’inizio, i naufraghi hanno sbagliato ancora mettendosi nei guai e guai inerenti alla fame. Le naufraghe responsabili della violazione del regolamento. “Lo spirito delera stato chiaro. Vietato ogni contatto tra i due gruppi. Le regole sono state violate e ieri sera ...