Germania - attivisti provano ad assaltare la fabbrica della Tesla nel Brandeburgo | scontri con la polizia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nuova protesta incontro lae il progetto di espansione annunciato dalla casa statunitense di Elon Musk. Un gruppo diha provato adla Gigafactory nelorientale. I dimostranti hanno scavalcato le recinzioni ed è intervenuta lache li ha trascinati via con la forza. Uno di loro è rimasto ferito. La protesta fa parte di una serie di azioni in programma fino a domenica. Non tutti hanno preso parte all’assalto. Circa 1200 persone infatti hanno protestato pacificamente del parcheggio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

