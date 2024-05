Isola dei Famosi - Francesco Benigno si rivolge a Vladimir Luxuria | Vergognat - non sono omofobo

Personaggi tv. Francesco Benigno, ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” , è finito nuovamente al centro delle polemiche in seguito alle sue ultime dichiarazioni choc nei confronti di Vladimir Luxuria . Scopriamo insieme che cosa è successo e qual è ...

Personaggi tv. Francesco Benigno , ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” , è finito nuovamente al centro delle polemiche in seguito alle sue ultime dichiarazioni choc nei confronti di Vladimir Luxuria . Scopriamo insieme che cosa è successo e qual è ...

Per tre settimane ha incassato gli insulti via social senza dire nulla. Vladimir Luxuria probabilmente pensava che quelle frasi odiose scritte e pronunciate da Francesco Benigno fossero frutto della rabbia per esser stato mandato via da L’Isola ...

Memo per Papa Francesco: il preservativo non è un bazooka - Memo per Papa francesco: il preservativo non è un bazooka - Lo ha detto Papa francesco, parlando a braccio agli Stati generali della ... Nel primo libro dell'Antico Testamento, la Genesi, si racconta che Dio avrebbe detto ad Adamo ed Eva la famosa frase: ...

"Ridateci la Gioconda", gli eredi di Leonardo fanno causa alla Francia per riaverla - "Ridateci la Gioconda", gli eredi di Leonardo fanno causa alla Francia per riaverla - La posizione sostenuta da International Restitutions punta il dito contro l’acquisizione della Gioconda da parte del re di Francia francesco I, che a detta dell’associazione sarebbe in sostanza ...

Festival Stupor Mundi a Jesi, il maestro Angelo Branduardi fa cantare il pubblico - Festival Stupor Mundi a Jesi, il maestro Angelo Branduardi fa cantare il pubblico - JESI – «Valorizzare la storia e il territorio delle Marche attraverso i suoi personaggi più famosi, è questo lo spirito con il quale è nato il Festival ...