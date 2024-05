Milan - Pioli | Ecco come stanno Kalulu e Bennacer in vista del Cagliari

Stefano Pioli , tecnico del Milan , ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Cagliari. Le sue dichiarazioni su De Ketelaere

Milan , Pioli che rimpianto l’Europa League: potevamo esserci noi in semifinale con il Bayer Leverkusen L’allenatore del Milan , Stefano Pioli , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari, La partita, ...

Milano, 10 maggio 2024 - “Vogliamo tornare a vincere per tanti motivi. Non lo facciamo da tanto (oltre un mese, col Lecce), il secondo posto non è ancora conquistato: serve orgoglio, per il club e i tifosi. Si continua a parlare di futuro, ma ...

Diretta tv e streaming Milan-Cagliari - Diretta tv e streaming milan-Cagliari - pioli ritrova Calabria dopo le due giornate di squalifica, al centro della difesa confermata la coppia Tomori-Gabbia. Bennacer in vantaggio su Adli per affiancare Reijnders davanti alla retroguardia.

Repubblica - Pioli al Napoli C'è una certezza da non sottovalutare - Repubblica - pioli al Napoli C'è una certezza da non sottovalutare - Certo, Stefano pioli lascerà il milan, è scontato ormai. Ma è altrettanto certo che non rinuncerà al suo ultimo anno di ingaggio in rossonero. Quindi o buonuscita o resterà fermo. Questo, in soldoni, ...

Qui Milan: basso rendimento difensivo nelle ultime uscite - Qui milan: basso rendimento difensivo nelle ultime uscite - Il milan, prossimo avversario del Cagliari, punterà in primis a recuperare la solidità difensiva venuta meno negli ultimi match.