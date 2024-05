Da Pavia a Venezia in canoa | l' impresa di un medico e di un' infermiera del San Matteo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 – Da quando hanno messo lasul fiume e hanno deciso di raggiungerea remi, ne hanno passate di tutti i colori. Maltempo che li ha fatti addirittura cappottare, freddo, pioggia. Con la tenacia e quattro braccia forti, però ce l’hanno fatta. Filippo Repossi,del Sane Silvia Pensalfine che è un’del Policlinico sono arrivati fino in piazza San Marco. La traversata è durata dieci giorni, i due sanitari erano partiti infatti il 1° maggio, quando è arrivata la prima perturbazione che ha fatto rovesciare la loro imbarcazione. Ma Filippo e Silvia non si sono persi d’animo. Hanno dormito in tenda la notte e sono ripartiti fermandosi a mangiare all’Avamposto sul Grande fiume e poi a Pieve di Coriano in provincia di Mantova dove li ...