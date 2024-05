Toti non risponde al gip e studia le carte Nordio | Non spetta all’indagato dimostrare che è innocente

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Come annunciato dai legali, Giovannisi è avvalso della facoltà di nonre. Convocato al palazzo di Giustizia di Genova per l’interrogatorio di garanzia, il governatore della Regione Liguria, agli arresti domiciliari per corruzione, non ha risposto al gip Paola Faggioni né ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Nessuna memoria è stata depositata da Stefano Savi, difensore disi avvale della facoltà di nonre Il governatore, entrato in auto per evitare l’assalto dei giornalisti, è apparso tranquillo, mentre l’avvocato ha dato disponibilità a un incontro interlocutorio con i magistrati fin dalla prossima settimana. “Si è avvalso, ci siamo avvalsi motivatamente dicendo che stiamo leggendo un fascicolo piuttosto corposo di circa 9mila pagine”, ha spiegato Savi. “E abbiamo ...