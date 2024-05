(Di venerdì 10 maggio 2024) Se i ’campanili’, tanti a queste latitudini, hanno contribuito a rafforzare un’identità marcata e apprezzata, al contempo potrebbero aver acuito isolamento e frammentazione. Ricomporre il puzzle è missione affatto semplice. Ma la strategia è chiara. Guardare, in una visione d’insieme, all’esaltazione di caratteristiche e peculiarità, dalle bellezze naturalistiche alla cultura, per valorizzare le singole realtà e il territorio tutto. Settore trainante, ilnelle. Unpiù sostenibile e consapevole, fondato su esperienze autentiche nell’unica regione al plurale dello Stivale. È emerso ieri nella tappa anconetana del tour QN Distretti, realizzata in collaborazione con Camera di Commercio, Comune di Ancona, Luiss School of Government, il patrocinio della Regionee il ...

Marche, nuove frontiere per il turismo. Emozioni sostenibili: la grande sfida

Collegamenti ultraveloci firmati Tim, lavori in 211 comuni delle Marche. La fibra in 67mila nuovi numeri civici - Collegamenti ultraveloci firmati Tim, lavori in 211 comuni delle marche. La fibra in 67mila nuovi numeri civici - attraverso FiberCop - la società infrastrutturale del Gruppo - ha l’obiettivo di collegare in fibra oltre 67 mila nuovi numeri civici nelle aree della regione previste dal bando. TIM accelera sulla ...