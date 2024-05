Sostenibilità - al via European Innovation for Sustainability Summit (Adnkronos) – Collaborare affinchè l’innovazione produca benefici reali per la Sostenibilità. E’ questo il messaggio lanciato in apertura dell’European Innovation for Sustainability Summit, in corso a Palazzo Taverna a Roma. Al centro dell’evento, ...

Sostenibilità - al via European Innovation for Sustainability Summit Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Collaborare affinchè l?innovazione produca benefici reali per la Sostenibilità. E? questo il messaggio lanciato in apertura dell?European Innovation for Sustainability Summit, in corso a Palazzo Taverna a Roma. Al centro ...