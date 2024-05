Musetti - è adesso? Classifica e punti in scadenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dal Foro Italico, Lorenzo Ercoli Dopo Sinner e Berrettini, è Foro Italico amaro anche per. Numero uno degli italiani in corsa agli Internazionali BNL d’Italia 2024, l’appuntamento di casa poteva essere l’occasione ideale per scacciare i fantasmi di un periodo dove risultati e continuità sono apparsi spesso un miraggio. In un 2024 da 9 vittorie e 13 sconfitte nel circuito maggiore (prima del match capitolino), la scorsa settimana il tennista di Carrara è stato protagonista della finale al Challenger 175 di Cagliari, evento che gli ha permesso di prendere ritmo e incassare un importante bottino di 90, l’equivalente di un ottavo di finale Masters 1000, proprio il risultato che doveva difendere nella capitale. “Sono molto dispiaciuto ci ho provato con tutte le mie, poche, forze. Ieri sono stato in camera con la febbre tutto il giorno e ho ...