Economia circolare - l’Italia è prima in Europa grazie al riciclo dei rifiuti

Il sesto rapporto del Circular Ecoomy Network e di Enea ha eletto l'Italia primo Paese dell'Unione europea per economia circolare, ovvero il modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti. In gara con Francia, Germania, Spagna e Polonia.

In Italia, il concetto di risparmio si estende ben oltre il contesto familiare. Quasi un quinto della nostra produzione proviene dal riciclo, posizionandoci al secondo posto, dopo la Francia, per quanto riguarda il tasso di utilizzo circolare delle ...

