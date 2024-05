Zelensky | Russi respinti a Kharkiv

Far cadere Kharkiv per mettere in ginocchio Volodymyr Zelensky . L’obiettivo di Vladimir Putin, prima solo ipotizzabile, adesso è stato svelato. La breccia aperta nella parte meridionale del Donbass, intorno ad Avdiivka, non ha solo lo scopo di ...

Da diverse ore Mosca cerca di sfondare il confine a Kharkiv, un obiettivo importante per il Cremlino. Il presidente Zelensky: "Scontri brutali, per ora russi respinti". Intanto il Ministro Tajani: "Nessun soldato in Ucraina, non siamo in Guerra con ...