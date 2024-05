Re Carlo non ha voluto incontrare Harry E se c’entrasse Camilla?

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un amico dei sovrani ha raccontato che la coppia reale non ha ancora digerito i commenti crudeli cheha fatto sulla matrigna nel suo libro autobiografico Spare

Da mesi tutti attendevano l'arrivo di Harry a Londra per gli Invictus Games. Occasione perfetta anche per rivedere il padre (leggete qui), in questo momento tra l'altro malato di cancro e i più ottimisti ipotizzavano addirittura un possibile ...

Il principe Harry si è fermato a Londra solo per 72 ore, giusto il tempo di festeggiare gli Invictus Games insieme ai fratelli di Lady D. Si dava per scontato l’incontro con il padre, che invece è saltato per volontà del sovrano, sembra. A quel ...

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, Re Carlo e tutta la Famiglia Reale stanno lasciando il principe Harry "alla deriva in maniera permanente".Continua a leggere

