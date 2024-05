LIVE Tiro con l’arco - Europei 2024 in DIRETTA | semifinali da brivido per le squadre azzurre In palio i pass Olimpici

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAITALIA-FRANCIA (Femminile) ITALIA-OLANDA (Maschile)RICURVO 16:07 Ci siamo. E’ il momento delledel ricurvo. In campo maschile Italia-Olanda (Broeksma, Roos, Wuler) vale Parigiin quanto le altre dueste sono già certe di partecipare ai prossimi Giochi. Lesfidano la Francia (Bardelin, Cordeauz, Lopez) con un occhio a Germania-Olanda. 16:05 Per quel che riguarda il compound termina l’esperienza delle(Moccia, Roner, Tonioli), eliminate dal terzetto spagnolo. Avanzano in semifinale invece gli uomini (Bruno, Godano, Pagnoni), che superano per 232-226 l’Olanda. 16:04 Conclusi tutti i quarti di finale. Di seguito gli accoppiamenti delle ...