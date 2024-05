Ambiente - salute e AI Cdp chiama a raccolta le banche per lo sviluppo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Cassa depositi e prestiti entra in campo per il G7 a guida italiana. Una dichiarazione d’intenti che mira a potenziare gli investimenti comuni a sostegno del clima, della sicurezza alimentare e delle infrastrutture è stata presentata nel corso dell’evento G7 Development Finance High-Level Dialogue, promosso da Cdp, che ha riunito i vertici degli istituti finanziari didei Paesi membri del G7 e della Banca europea per gli investimenti, insieme a quelli delle principalidinazionali e multilaterali del continente africano e delle organizzazioni finanziarie internazionali, fra cui Fao e Ifad. Un incontro, hanno sottolineato da Via Goito, “che rientra tra gli eventi ufficiali della presidenza italiana del G7, si è tenuto presso il ministero degli Affari Esteri e ha rappresentato un momento fondamentale per ...

