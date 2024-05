Perché i nuovi iPad Pro con oled non supportano l' always-on display

(Di venerdì 10 maggio 2024) I tablet con chip M4 non sono in grado di offrire l'apprezzata funzione vista sugli ultimi iPhone. C'è una spiegazione tecnica

I nuovi iPad Air 2024 sono disponibili in due formati : 11 pollici e 13 pollici. Dotati di chip M2, display Liquid Retina e fotocamere potenti Apple ha svelato i nuovi iPad Air durante l’evento “Let Loose”, segnando un passo importante per questa ...

Apple ha presenta to i nuovi iPad nel corso dell’evento aziendale del 7 maggio 2024, mostrando al mondo i suoi nuovi modelli di tablet e i relativi accessori. C’era molta attesa per questo lancio, visto che gli ultimi prodotti di questo tipo ...

Lo spot delliPad mette in ombra la creatività umana: Apple costretta a ritirarlo - Lo spot dellipad mette in ombra la creatività umana: Apple costretta a ritirarlo - La pubblicità dei nuovi ipad mette nei guai Apple e indigna il web La nuova campagna pubblicitaria per promuovere gli ultimi modelli di ipad ha causato polemiche e indignazione sul web, costringendo A ...

Perché il display oled dei nuovi iPad Pro non supporta l'always-on - Perché il display oled dei nuovi ipad Pro non supporta l'always-on - I tablet con chip M4 non sono in grado di offrire l'apprezzata funzione vista sugli ultimi iPhone. C'è una spiegazione tecnica ...

Attacchi informatici in crescita e Infostealer sempre più diffusi. L'analisi di CybergOn - Attacchi informatici in crescita e Infostealer sempre più diffusi. L'analisi di CybergOn - Sea of Thieves: il gioco Xbox è il più acquistato in Europa su PlayStation 5 Apple si scusa per lo spot 'Crush' dei nuovi ipad Pro: 'Ha mancato il bersaglio' L'effetto distruttivo di Elon Musk fa ...