Anm - le variazioni delle linee bus in occasione del Giro d’Italia a Napoli il 12 maggio

16.08 Arensman 2° al secondo intermedio a 47? da Ganna . Davvero un'ottima cronometro ...

16.01 Tiberi paga 1'07" da Ganna al primo intermedio, è molto alto. 15.59 Ottima ...

15.34 Partito Antonio Tiberi. Ha bisogno di una grande cronometro per risalire ...