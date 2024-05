MotoGP - risultati e classifica pre-qualifiche GP Francia 2024 | Bagnaia tallona Marti - Marquez costretto al Q1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Jorgen ha firmato il miglior tempo nelle prove del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Le Mans. Il centauro spagnolo ha stampato un convincente 1:30.388 con la Ducati Pramac ed è riuscito a prevalere nei confronti di Francescoper 145 millesimi. Il due volte Campione del Mondo ha risposto presente in sella alla Ducati ufficiale, rimanendo in scia all’avversario iberico. Alle loro spalle gli altri spagnoli Pedro Acosta (GasGas) e Maverick Vinales (Aprilia), mentre Fabio Di Giannantonio è quinto davanti a Jack Miller e Aleix Espargarò. Enea Bastianini undicesimo con l’altra Ducati ufficiale Marcè soltanto tredicesimo e saràa prendere parte al Q1 delledi domani. Di ...